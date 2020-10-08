Кучеренко: юридичне оформлення боргу КМДА перед споживачами дозволить почати модернізацію житла

Юридичне оформлення боргу КМДА перед споживачами за зайві нарахування в платіжках на утримання прибудинкових територій згідно судового процесу за позовом Спілки власників житла допоможе сформувати той ресурс, який і дозволить почати повномасштабну програму модернізації та капремонту застарілого житлового фонду на підставі співфінансування. Про це заявив кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко під час брифінгу у Відкритому штабі “Батьківщини”, передає пресслужба.

“Сьогодні у мене, як у голови Спілки власників житла вчергове не відбулося засідання в суді по позову до КМДА стосовно тарифів на утримання будинків та прибудинкової території. Це вже 53 засідання за останні 3 роки. Щотижня судді переносять засідання, бо представники КМДА не з’являються на нього”, – зазначив політик.

Кучеренко зазначив, що має 2 офіційні відповіді від КМДА по суті процесу.

“Перше: будинків, щодо яких неправильно визначено площу прибудинкової території і неправильно розраховано тариф у правовідносинах, пов’язаних з оскарженим актом, не існує в Києві”, – пояснив він.

За його словами, друга відповідь від КМДА – це те, що відсутність технічних паспортів на будинки не є підставою для неправильних розрахунків у платіжках.

“Нагадую, як розраховується платіж за утримання будинків: береться сума вартості всіх 16 обов’язкових послуг, сумується по всьому будинку й ділиться на базі техпаспорту на кількість квадратних метрів житлової площі будинку. В результаті отримуємо платіжки – кількість гривень на квадратний метр”, – сказав Кучеренко.

Він підкреслив, що в техпаспорті має бути відображено за всі останні роки, куди витрачалися гроші на послуги за утримання будинків. Першочергово Кучеренко планує почати повномасштабну інвентаризацію житлового фонду, аудит, створення техдокументації і кошторису. Це допоможе визначити проблеми по кожному будинку.