Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC

Про що саме питав в українського президента один із кращих політичних інтерв'юерів, що відповідав на його запитання, над чим сміявся та як віджартовувався Володимир Зеленський – у огляді LB.ua.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії дав розлоге інтерв'ю журналістові BBC Стівену Сакуру для його програми HARDtalk . Прессекретарка Зеленського Юлія Мендель зазначала, що інтерв'ю пройшло "цікаво, захоплююче та без переживань. Бо нема чого переживати, коли за тобою правда і цінності".

Про виконання передвиборчих обіцянок

BBC: Ви прийшли до влади як антиполітик. Ви пообіцяли українському народу, що забезпечите фундаментальні зміни. Ви дотримались цієї обіцянки?

Володимир Зеленський: "Я б сказав, що дотримуюсь, тому що це процес. Перш за все, ми зробили ті речі, про які говорили багато різних політиків.

Ухвалили закон про імпічмент президента. Щоб все ж таки, якщо президент неправий – той чи інший – вірю, що це буду не я... але якщо суспільство проти того чи іншого президента, його могли би без крові, без проблем, без страйків зняти.

Далі – економічні реформи, земельна реформа, про яку всі говорили. Ми не просто говоримо про неї, ми проголосували.

Далі – запуск антикорупційного суду, що дуже важливо. Ми говорили, що буде нульова толерантність до корупції, ми це зробили. Ми проголосували важливий, дуже складний закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Найголовніше – це війна на Сході".

Обіцянку завершити конфлікт на Донбасі Зеленський назвав складним питанням.

Володимир Зеленський: "Але все ж таки ми розблокували Нормандський процес. Це діалог. Ми повернули всіх за стіл. Президент Франції Еммануель Макрон був готовий, він дійсно підтримує Україну. Вдячний також пані Меркель. Ми повернули президента Російської Федерації. У нас була зустріч у Нормандському форматі, ми повернули 140 людей, які були за ґратами, 140 українців. Там різні люди: не лише військові, а й громадські діячі, розвідники, журналісти, яких захопили й кинули у в'язниці тільки тому, що вони мали проукраїнську позицію.

Далі – сьогодні 75 днів тиші, 75 днів не стріляють. У нас є з тимчасово окупованої території постріли..."

Стівен Сакур відзначив, що озвучена президентом інформація не зовсім відповідає дійсності, оскільки спостерігачі ОБСЄ розповіли про 1400 порушень режиму припинення вогню з липня.

BBC: Ви стверджуєте, що обмін полоненими та припинення вогню змінили ситуацію. Насправді цього немає.

Володимир Зеленський: "Це так. Я розумію, що є такі складні й трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тисяч і, наприклад, у такий самий період раніше це було 80 чи 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю.

Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати.

Результат – за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша перемога. Але ви праві, ми не зробили поки що все те, що обіцяли".

Про перемовини з Путіним та Мінський формат

Володимир Зеленський: "Що стосується тих розбіжностей, які є і в мене, і в нашому суспільстві, щодо того, що підписав пан Порошенко, так, вони є, і всі знають – і пані Меркель, і пан Путін – я йому неодноразово відкрито говорив: ні, будуть умови, будуть особливі умови, закон про особливий статус – це зміни в Конституції згідно з децентралізацією. Воно все має бути, я з цим згоден, але зміни Конституції, ті, які вони хочуть, вони сьогодні неможливі.

І передача кордону українській владі після виборів – це неправильно. Ми не можемо забезпечити вибори там. Ніхто зі спостерігачів не приїде. Хто буде приїжджати на ту частину і проводити там вибори, якщо там є озброєні люди.

Всі це розуміють. Але ми йдемо за Мінськом. Є таке, треба, щоб Мінськ був трішечки гнучкішим. Ви розумієте, що пройшов час...".

На запитання про те, чи вірить він у можливість досягнення з Путіним мирної угоди про повернення усіх тимчасово окупованих територій включно з Кримом, Зеленський відповів ствердно:

"Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру".

ВВС: Отже, якщо ви зазнаєте невдачі на посаді президента, ви підете і скажете своєму народу: "Знаєте, я зазнав невдачі, я більше не можу представляти вас?"

Володимир Зеленський: "Ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу.

Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами".

Про НАТО

Володимир Зеленський зазначив, що заявляв США та Євросоюзу про необхідність підтримки України, якщо вони не хочуть її втратити:

"А членство в НАТО – це дуже важливий сигнал Російській Федерації, це найважливіша підтримка".

ВВС: Процитую одного європейського високопосадовця: "Думка, що Україна може стати повноправним членом НАТО і навіть повноправним членом Євросоюзу у довгостроковій перспективі – фантазія". Це правда?

Володимир Зеленський: "Ви знаєте, чесно кажучи, війна між Україною і Росією – це теж була фантастика. Ніхто в це не вірив. У нас сім'ї були, де люди з Росії та України, ми жили багато років у Радянському Союзі, жили пліч-о-пліч, і дійсно – країни поважали одна одну.

А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика – ну, побачимо".

Про Дональда Трампа та вибори президента США

Фото: EPA/UPG

ВВС: Що дійсно важливо, так це ваші відносини зі Сполученими Штатами. Ми знаємо, що Дональд Трамп намагався тиснути на вас, дуже тиснути на вас через бажання побачити, як ваш уряд розслідує справу сина його політичного суперника Джо Байдена. Ви опинились у дуже незручній ситуації. Через це і безліч інших коментарів Трампа про Україну, чи дійсно ви хочете, щоб на цих виборах переміг Джо Байден?

Володимир Зеленський: "Як цікаво ви ставите питання! Я вам скажу відверто, ми зустрічались і з представниками Сенату, і з представниками Конгресу, у нас є двопалатна підтримка України. Тому я не граюсь у ті чи інші такі, знаєте, дрібні речі, які можуть вплинути як на вибори в США, так потім і на те, що відбувається в моїй країні. На відмову військової підтримки чи підтримки стратегічного партнера, чи підтримки у плані санкційної політики. Тому я в це не граюсь і ніколи не буду гратися - вони окрема країна.

А що стосується коментарів пана Трампа, він така людина. Ми чуємо багато його коментарів з різних тем, але я знаю, що він особисто підтримує Україну.

Так само я чув таке від пана Байдена – я з ним не спілкувався особисто ніколи – але я чув, він не раз говорив, що ми будемо допомагати Україні, й багато політиків Америки говорили: попри те, хто буде президентом, сам напрямок - Сполучені Штати нас підтримують".

На запитання про те, чи розповість український президент правду щодо тиску Трампа з метою розслідування справи проти сина Джозефа Байдена, Володимир Зеленський відповів ухильно:

"Я завжди казав, що впливати на президента незалежної України, ким би не була ця людина – я чи хтось інший –неможливо, навіть такій великій державі. Тому, мені здається, в цьому і є головна правда".

Про відставку Кабінету міністрів та генпрокурора Рябошапки

ВВС: Здається, ви не вірите в людей, які вас оточують. Ви призначили Кабінет міністрів, який багатьом в Україні здавався повним сильних, чесних, прямих людей, але протягом кількох місяців ви замінили деякі найважливіші постаті, зокрема прем'єр-міністра та генерального прокурора – і генеральний прокурор, якого ви звільнили, згодом сказав, що ви втратили мужність у боротьбі з корупцією. Чому ви втратили мужність?

Володимир Зеленський: "Я нічого не втрачав. Я просто одразу сказав: "Хлопці, ми йдемо будувати країну. Йдемо змінювати. Ми з вами рівні. Будь ласка, ви ніколи не були генеральним прокурором, я ніколи не був президентом. Але ви - професіонал, ідіть. І якщо через пів року ви не покажете реальний результат, хто б ви не були, навіть якщо ви мої друзі, приятелі, міністри, прем'єр-міністри".

ВВС: Пів року, пане президент. Людина лише почала робити свою роботу, а ви її звільняєте!

Володимир Зеленський: "Немає, немає часу, розумієте? Ось і все".

ВВС: Але ви мені сказали, що вам потрібен час. Вам потрібен час, щоб виконати свою обіцянку забезпечити мир в Україні. Вам потрібен час на ваш антикорупційний хрестовий похід. Водночас людині, яку ви призначили керувати цим хрестовим походом, ви даєте лише шість місяців. Це тому, що він хотів кинути виклик так званим важливим людям, а ви не хочете, щоб переслідували олігархів?

Володимир Зеленський: "Вони нікого не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року –дуже замало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли.І якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона – це вона, жінка, професійна жінка – якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь".

Про Порошенка

Фото: instagram/zeteam2019

ВВС: Цікаво, чи не так, що один дуже відомий діяч,олігарх, якого ви, ваш уряд, переслідуєте з усіх сил, - це ваш політичний суперник Петро Порошенко, колишній президент. Здається, проти нього зараз є п'ятнадцять справ. Водночас багатьох інших олігархів, щодо фінансової діяльності яких лунають звинувачення, ніхто взагалі не чіпає. Ви, здається, рішуче налаштовані переслідувати лише Порошенка. Чому?

Володимир Зеленський: "Чесно кажучи, я не впливаю на правоохоронні органи. Але правда, з самого початку я їх збирав, новий склад, я їх збирав і говорив: "Будь ласка, немає своїх-чужих, всі олігархи, вони повинні жити за законом". Порошенко - один з цих олігархів. Я не впливаю на життя пана Порошенка, слава богу. Мене в принципі не цікавить, що з ним відбувається щодня.

Я вважаю, що всі рівні перед законом. Так має бути – і кримінальні справи, які є проти тих чи інших високопосадовців, кримінальні справи, які є проти бізнесменів, які вкрали гроші або, ймовірно, вкрали гроші, вони повинні постати перед судом".

ВВС: Цікаво. Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із закордонних справ, заявив, що ваші зміни в уряді, заміна деяких ключових реформаторів, "надіслали тривожні сигнали щодо вашої готовності протистояти інтересам впливових осіб".

Володимир Зеленський: "Які такі реформісти були в нашій країні, коли я став президентом? Розкажіть мені, будь ласка, що ж вони так сильно реформували, що наша країна летіла в прірву, і всі про це говорили? Що ж вони так реформували, якщо люди проголосували за мене, 73%? Я такого не бачив. Люди-професіонали, які були ще з того уряду, деяких ми залишили. Було таке саме ставлення: ось вам пів року, покажіть перші кроки. Хто з них зробив – вони залишились. Ми ж не звільнили весь уряд. Половина людей залишилась".

Окрім цього, Зеленський заявив, що "ЗМІ, якими володіє пан Порошенко", розповсюджують інформацію про те, що призначення заступником глави ОП ексчиновника МВС часів Януковича Татарова є продовженням проросійської політики.

ВВС: Але родини тих, кого вбили на Майдані сили Януковича, вони назвали ваше призначення цієї людини "поверненням до старої політики Януковича", вони сказали, що це своєрідне продовження проросійської політики з вашого боку.

Володимир Зеленський: "Це просто слова зараз звучать, вибачте мені, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось щось каже.Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я б ніколи – я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України – ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані.

Те, що це піднімають ЗМІ, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо. Всі знають, що у нас був олігарх-президент. Добре, ми пройшли це. Але йому досі здається, що він президент. Він фінансує різні засоби масової інформації, володіє ними. Є у нього ЗМІ, якими він не володіє. Він не може заспокоїтися, що він не президент. Ось і все. Все, що відбувається, пов'язане саме з цим питанням".

ВВС: Але річ у тім, що вас будуть оцінювати, ви прийшли до влади з 73% голосів у президентських перегонах проти пана Порошенка. Зараз ваші рейтинги, згідно з опитуваннями, близько 35%. Ви втратили надзвичайно велику підтримку... Ви прийшли в політику, сказавши: "Я хочу ... Я провів життя, змушуючи людей сміятися, а зараз я хочу, щоб вони перестали плакати через політику в України". Але вони досі плачуть...

Володимир Зеленський: "Ви вражаєте мене. Я зараз згадав, як я був колись телеведучим, я пам'ятаю, я теж так робив. Ви знаєте, що стосується 73%, правда у тому, що це вирок був пану Порошенку. Щодо втрати рейтингів, то я вам сказав, що не чіпляюсь за них. Але мені не все одно. Мені не все одно, коли кажуть, що я втратив чи впав.

Дивіться, все дуже просто: у першому турі я переміг, десь 33% було. Зараз у мене ті самі цифри. А люди бачать, що я людина відкрита, я працюю 24/7, я роблю все заради країни".