"Там були професіонали", - Зеленський про призначення заступником глави ОП ексчиновника МВС часів Януковича Татарова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення заступником голови Офісу президента Олега Татарова - ексчиновника МВС часів президента-втікача Віктора Януковича.

В інтерв'ю BBC глава держави зазначив, що при президенті Януковичі в МВС "були професіонали".

"Ви знаєте, в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Багато таких людей. Там були професіонали", - заявив Зеленський.

Критику щодо призначення Татарова з боку сімей Героїв Небесної Сотні шостий президент вважає "просто словами". До того ж, на думку Зеленського, її підігрівають "ЗМІ, якими володіє пан Порошенко".

"Це просто слова зараз звучать, вибачте мене, будь ласка, за таке формулювання. Це просто слова. Хтось щось говорить. Ця конкретна людина нікого не розганяла...Те, що це піднімають ЗМІ, якими володіє пан Порошенко, мені це відомо... Він фінансує різні засоби масової інформації, володіє ними. Є у нього ЗМІ, якими він не володіє. Він не може заспокоїтися, що він не президент. Ось і все. Усе, що відбувається, пов'язане саме з цим питанням", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 5 серпня Володимир Зеленський призначив заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ Олега Татарова.

Олег Татаров був заступником начальника Головного слідчого управління МВС часів Віктора Януковича. За словами адвоката родин Героїв Небесної Сотні Євгенії Закревської, Татаров "брехав, щоб легітимізувати злочини - звіряче побиття, тортури, знищення автомобілів протестувальників під час спецоперації (організованих злочинних дій), яку планували і в якій брали участь беркути, бнонівці, кримінальна міліція, тітушки, керівництво київського главку і МВС".

Татаров був звільнений у квітні 2014 року.