Міська влада виділила ще 30 млн грн на закупівлю засобів захисту для медиків, - Кличко

Київська влада виділила з резервного фонду бюджету міста 30 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків комунальних медзакладів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн прес-конференції.

"Ми надалі працюємо і над збільшенням ліжок у медзакладах для лікування хворих на COVID-19, і над забезпеченням лікарень та медиків усім необхідним. Хочу повідомити, що днями місто додатково виділило з резервного фонду столиці майже 30 млн гривень. За виділені кошти для медзакладів закуплять костюми біологічного захисту, бахіли, ізоляційні одноразові медичні халати, маски, медичні рукавички та захисні щитки", - підкреслив Кличко.

Мер Києва зазначив, що лікарі сьогодні ризикують найбільше, бо перебувають у контакті з хворими пацієнтами. Тому, щоб захистити себе та запобігти передачі інфекції, медики повинні дотримуватись правил інфекційного контролю та використання засобів індивідуального захисту. Закупівля таких засобів, за словами мера, дозволить зменшити розповсюдження захворюваності серед медичних працівників.

Віталій Кличко нагадав, що наприкінці березня місто виділило понад 260 млн грн. з резервного фонду бюджету столиці на заходи з протидії поширенню коронавірусу. Тоді за ці кошти для лікарень придбали засоби індивідуального захисту, необхідне обладнання та ліки. Окремо місто також виділяє гроші на ремонт систем постачання кисню в лікарнях та закупівлю кисневих концентраторів.

Він також повідомив, що сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1787 хворих на коронавірус, із них 38 дітей. 370 пацієнтів - у важкому стані, 562 отримують кисневу підтримку, 33 - під апаратами ШВЛ. Іще 140 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 639 хворих.