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Кличко хоче закрити найбільше сміттєзвалище України

Мер Києва заявив, що процес закриття буде тривалим.

Кличко хоче закрити найбільше сміттєзвалище України
Сміттєвий полігон в Підгірцях під Києвом
Фото: 112

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що на полігоні №5 у Підгірцях розпочнуть рекультивацію і підготовку до закриття.

Про це Кличко повідомив на пресконференції.

"Полігон №5 у Підгірцях – це найбільше сміттєзвалище в Україні. За рік на нього звозять понад 450 тисяч тонн відходів. Працює цей полігон – вже 34 роки. Уявіть – скільки там сміття! Ми впроваджуємо на полігоні новітні технології, аби мінімізувати його негативний вплив на екологію. Нагадаю, кілька років тому ми встановили сучасну станцію очищення фільтрату, що здатна сьогодні очищувати 750 кубометрів фільтрату на добу. Це не допускає виливу фільтрату в навколишнє середовище. Я вже підписав розпорядження про початок робіт з рекультивації усього полігону",- сказав мер столиці.

За його словами, проєкт рекультивації першої карти на полігоні вже пройшов державну експертизу. Наразі закуповують необхідне обладнання.

Кличко також зауважив, що процес буде тривалим.

"Ми повинні зробити все можливе, аби надійно законсервувати сміття і не допустити різного роду аварійних випадків.  Паралельно місто працює над створенням альтернативи полігону. Київ уже розробив "План управління відходами", що передбачає будівництво переробних підприємств", - додав міський голова Києва.

Нагадаємо, полігон у Підгірцях, куди звозять більшу частину сміття з Києва, вже не перший рік переповнений. Висота сміттєзвалища сягає висоти 30-поверхового будинку.

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