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Глава МВФ заверила Зеленского в получении новой программы stand by на $5 млрд "в ближайшее время"

Президент поблагодарил главу МВФ "за стабильное партнерство и конструктивный диалог".

Глава МВФ заверила Зеленского в получении новой программы stand by на $5 млрд "в ближайшее время"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Георгиева поприветствовала принятие закона по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине", - говорится в сообщении.

Георгиева заверила президента Украины в тому, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

"Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии", - отмечается в сообщении.

Президент Зеленский поблагодарил главу МВФ "за стабильное партнерство и конструктивный диалог".

Ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает утверждения новой программы МВФ 5 июня.

Предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.

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