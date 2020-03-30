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В Киеве на Подоле из-за прорыва теплотрассы провалилась часть тротуара и дороги

На месте работают аварийные бригады "Киевтеплоэнерго".

В Киеве на Подоле из-за прорыва теплотрассы провалилась часть тротуара и дороги
Фото: espreso.tv

В Подольском районе Киева, на улице Ярославской, произошел прорыв теплотрассы.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Авария произошла по адресу ул. Ярославская, 20. В результате обвалился участок тротуара вдоль проезжей части и обочины дороги. Улицу залило горячей водой, движение транспорта остановлено.

На месте работают аварийные бригады "Киевтеплоэнерго".

Фото: espreso.tv

Напомним, в начале марта в Киеве прорвало теплотрассу на мосту Патона. Похожая авария произошла на этом же мосту  в сентябре 2018 года. Тогда из-за прорыва трубопровода мост на время превратился в "водопад". Также трубу на мосту Патона прорывало в апреле того же года.

В январе  из-за прорыва тепломагистрали возле Ocean Plaza госпитализировали семерых человек.

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