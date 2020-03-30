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Оккупационные войска обстреляли военных Объединенных сил в Донецкой области, ранены двое

Украинские военные дали отпор войскам противника. 

Оккупационные войска обстреляли военных Объединенных сил в Донецкой области, ранены двое
Фото: Макс Левин

Вооруженные формирования России обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку н.п.Шумы Донецкой области. Об этом сообщили в штабе ООС.

"По украинским защитникам российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военных Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Их на эвакуационной технике доставили в медучреждение, где оперативно предоставили помощь.

Отмечается, что действия оккупнатов не остались без ответа - военные ВСУ дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

Напомним, также утром 30 марта оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Неподалеку Водяного зафиксировано использование миномета калибра 82 мм

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