Оккупационные войска на Донбассе 15 раз открывали огонь

В субботу, 28 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики выпустили 24 мины у Красногоровки из 120-мм минометов, обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Водяного из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив 23 мин.

В районе населенного пункта Пески враг выпустил девять мин из 120-мм минометов, вблизи Павлополя - пять мин калибра 82 мм, у Орехово - пять мин 120 калибра.

Также противник вел огонь по окрестностям Марьинки, у Старогнатовки, вблизи Опытного, Зайцево, Шум и хутора Вольный.

В ответ подразделения Объединенных сил очередными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы.

Напомним, 27 марта в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня.