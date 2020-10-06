"Укрзалізниця" запускає безконтактну оплату в електричках

"Укрзалізниця" розпочинає кілька пілотних інфраструктурних проектів. Мова йде про безконтактну оплату проїзду у приміському транспорті та запуск чат-боту з розкладом руху поїздів.

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Укрзалізниця розпочинає реалізацію одразу кількох пілотних інфраструктурних проектів спільно з VISA: безконтактна оплата проїзду у приміському транспорті. Перші пілотні напрямки Київ-Фастів та Київ-Святошин; розробка нових мобільних рішень по типу "чат-бот" для зручності отримання довідкової та іншої інформації про розклад руху проїздів, придбання квитків тощо", - повідомив Криклій.

Також він зазначив, що відсьогодні авіакомпанія Windrose розпочала літати за новим напрямом по Україні — Київ-Херсон-Київ. Перельоти здійснюватимуться 5 разів на тиждень.

Нагадаємо, 22 вересня в продаж поступив єдиний електронний квиток SmartTicket для поїздів далекого спрямування та метро у Києві.