Держспецзв'язку заявила про співпрацю з Huawei, але потім видалила це повідомлення з сайту

15 жовтня з'явилося повідомлення, що відомство підписало меморандум з "Хуавей Україна" про співпрацю у сферах кібербезпеки.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила про про партнерство з компанією Huawei, але потім прибрала цю інформацію.

15 жовня на сайті та у соцмережах "Держспецзв'язку" з'явилося повідомлення про те, що відомство підписало меморандум з "Хуавей Україна" про співпрацю у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.

"Ми готові тісно співпрацювати з компанією "Хуавей" для забезпечення і підвищення кіберзахисту і кібербезпеки в Україні. Держспецзв'язку глибоко цінує, що компанія світового рівня працюватиме з нами над проектами у сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнить обороноздатність держави перед кіберзагрозами", - наводилися слова голови "Держспецзв'язку" Юрія Щиголя.

Однак, у п’ятницю, 16 жовтня, повідомлення про партнерство з компанією зникло з сайту та акаунтів Держспецзв'язку у Facebook та Twitter. На це звернув увагу Андрій Баранович, представник органіації "Кіберальянс", більше відомий як Шон Таунсенд, і опублікував відповідні скріни у фейсбуці

Нагадаємо, на початку минулого року США висунули компанії Huawei офіційні звинувачення у шпигунстві. Вашингтон заборонив компаніям співпрацювати з Huawei за більшістю напрямків та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці. Держсекретар США Майк Помпео також заявляв, що США не співпрацюватимуть з країнами, які використовують системи Huawei.

У травні 2019 року президент США Дональд Трамп вніс Huawei в чорний список, оголосивши компанію загрозою для безпеки США. Влада США вважає, що Китай через обладнання для мереж 5G, які постачає в тому числі і Huawei, займається шпигунством.

Huawei заявила, що через американські санкції може втратити $30 млрд виручки.