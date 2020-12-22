"Датагруп" купила провайдера Volia

Оператор фіксованого зв'язку та цифрових послуг "Датагруп" досягла домовленості про придбання 100% акцій провайдера телекомунікаційних та контент-послуг Volia (раніше "Воля Кабель").

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"«Датагруп» оголосила сьогодні, що досягла домовленості про придбання в Україні 100 % групи компаній Volia за повної підтримки фонду EEGF II Horizon Capital. EEGF II є єдиним фінансовим інвестором «Датагруп» із часткою 96,13 % разом із генеральним директором Михайлом Шелембою, частка якого становить 3,87 %", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угода підлягає офіційному затвердженню з боку регуляторних органів. Сума угоди не розголошується.

Генеральний директор і акціонер "Датагруп" Михайло Шелемба зазначив, що ринок фіксованого зв'язку в Україні дуже роздроблений, на ньому працює близько 5000 постачальників такої послуги. І ця роздробленість заважає більшості компаній багато інвестувати в технології.

За словами засновника та виконавчого директора Horizon Capital Олени Кошарної, злиття двох компаній, які працюють на різних сегментах ринку, допоможе залучити додаткові інвестиції для модернізації мережі і розширення оптоволоконної інфраструктури.

"Кожна компанія обслуговує різні сегменти ринку: "Датагруп" є лідером B2B-сегменту, тільки 15% доходів якої приносить B2C, тоді як Volia - лідер в сегменті B2C, що отримує менше 5% своїх доходів від B2B-клієнтів. Після інтеграції об'єднаний бізнес буде генерувати понад 130 мільйонів доларів виручки і 50 мільйонів доларів EBITDA, з одним з найнижчих коефіцієнтів заборгованості серед великих телекомунікаційних компаній в регіоні Центральної та Східної Європи", - заявив гендиректор Volia Михайло Шелемба.

"Датагруп" є провідним українським оператором фіксованого зв'язку в корпоративному і оптовому сегментах. Завдяки своїй волоконно-оптичної мережі співпрацює з 200 найбільшими українськими компаніями і 93% банками України.

Volia - провідний національний український провайдер телекомунікацій і контенту, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD, 4K, а також інтерактивне телебачення, швидкісний доступ до інтернету і послуги одного з найбільших центрів обробки даних в Україні.