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Унаслідок землетрусу у Непалі загинуло понад 150 осіб

З п'ятниці в регіоні сталося понад 250 підземних поштовхів. 

Унаслідок землетрусу у Непалі загинуло понад 150 осіб
Фото: EPA/UPG

Унаслідок землетрусу, який стався на заході Непалу 3 листопада, загинуло 157 людей, понад 300 отримали поранення. Про це пише BBC.

Тисячі людей, будинки яких пошкодив землетрус магнітудою 6,4, були змушені ночувати просто неба на холоді або у саморобних прихистках.

Офіційні особи кажуть, що пошуково-рятувальні роботи майже завершені.

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Зараз основна увага зосереджена на наданні притулку бездомним і забезпечення людей необхідними речами. Рятувальники повідомили про нестачу наметів.

У найбільш постраждалих районах Джаджаркоту готуються до масової кремації загиблих. 

З п'ятниці в регіоні сталося понад 250 підземних поштовхів. Згідно з даними Національного центру вимірювання та дослідження землетрусів, шість підземних поштовхів були магнітудою вище 4 балів.

Фото: EPA/UPG

Уряд Непалу погодився прийняти допомогу від дружніх країн і пообіцяв відновити постраждалі райони протягом року. Влада також заявила, що забезпечить безплатне лікування поранених. Вони закликали людей стерегтися шахрайських дзвінків про допомогу.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, що стався у північно-західній частині Афганістану 7 жовтня, перевищила 2500 осіб.

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