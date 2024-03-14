Удар по Грозі: слідчі знайшли двох зрадників, які зливали інформацію братам Мамонам

Слідчі Харківської прокуратури встановили інформаторів, які передали братам Мамонам координати про поминальний обід за військовим у селі Гроза. Після чого Росія 5 жовтня завдала ракетного удару по кафе.
Про це повідомив на пресконференції керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, пише Укрінформ.
"Нами разом зі слідчими Служби безпеки було встановлено двох місцевих жителів, які отримали інформацію про місце та час поминального обіду, після чого цю інформацію та координати передали спецслужбам Російської Федерації, а ті — військам РФ, які й завдали ракетного удару", — сказав прокурор області.
Імена та прізвища інформаторів поки не розголошуються, однак відомо, що зрадники наразі перебувають в Україні. Також відомо, що дехто передав Мамонам і дані про наслідки удару.
За словами прокурора, цих людей не затримували.
"Вони зараз співпрацюють з органами досудового слідства. Надають покази. Поки підстав для затримання та оголошення підозри у прокурорів та СБУ немає", — зауважив Фільчаков.
Слідчі прокуратури з'ясували підрозділ ЗС РФ, який завдав удару по кафе, з якої території була випущена ракета "Іскандер-М", та місцезнаходження цих військовослужбовців.
- 5 жовтня близько 13:25 окупанти завдали ракетного удару, імовірно "Іскандером-М", по кафе-магазину в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, де відбувалися поминки у зв'язку з перепохованням українського військового.
- Під час обстрілу у приміщеннях перебували люди. В кафе проходили поминки за односельцем. Відомо про 52 загиблих. Ідентифіковано 48 загиблих унаслідок ракетного удару Росії по селу Гроза.
- Правоохоронці встановили, що російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів.Ними виявились двоє рідних братів – 23-річний Дмитро Мамон та 30-річний Володимир Мамон мешканці с. Гроза, які перед деокупацією Харківщини втекли на територію РФ.
- Обидва брати – колишні правоохоронці, які у 2022 році під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району перейшли на бік ворога.
- Експоліцейському Дмитру Мамону, який причетний до наведення ворожої ракети по селу Гроза на Харківщині інкримінували держзраду.