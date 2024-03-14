Удар по Грозі: слідчі знайшли двох зрадників, які зливали інформацію братам Мамонам

Слідчі Харківської прокуратури встановили інформаторів, які передали братам Мамонам координати про поминальний обід за військовим у селі Гроза. Після чого Росія 5 жовтня завдала ракетного удару по кафе.

Про це повідомив на пресконференції керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, пише Укрінформ.

"Нами разом зі слідчими Служби безпеки було встановлено двох місцевих жителів, які отримали інформацію про місце та час поминального обіду, після чого цю інформацію та координати передали спецслужбам Російської Федерації, а ті — військам РФ, які й завдали ракетного удару", — сказав прокурор області.

Імена та прізвища інформаторів поки не розголошуються, однак відомо, що зрадники наразі перебувають в Україні. Також відомо, що дехто передав Мамонам і дані про наслідки удару.

За словами прокурора, цих людей не затримували.

"Вони зараз співпрацюють з органами досудового слідства. Надають покази. Поки підстав для затримання та оголошення підозри у прокурорів та СБУ немає", — зауважив Фільчаков.

Слідчі прокуратури з'ясували підрозділ ЗС РФ, який завдав удару по кафе, з якої території була випущена ракета "Іскандер-М", та місцезнаходження цих військовослужбовців.