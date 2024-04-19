У тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість нападів собак на людей, - Маріупольська міськрада

З появою окупантів у місті цивілізованого підходу щодо поводження з безпритульними тваринами немає.

У тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість нападів собак на людей (ілюстративне фото)

Кількість нападів собак на людей у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі Донецької області збільшується.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“Ситуація з безпритульними тваринами в окупованому Маріуполі погіршується. Містяни повідомляють, що у різних районах міста збільшується кількість зграй собак”, - йдеться у повідомленні.

Жителька Центрального району у місцевих пабліках повідомила про напад на неї тварин, коли вона проходила повз зграю собак біля ринку "Едельвейс". Через напад тварин постраждала опинилася у лікарні.

"Щодня через "Едельвейс" йдуть діти до школи, до дитсадка. Навіть для дорослої людини – це справжнє випробування проходити через зграї собак", - скаржаться маріупольці.

Втім, окупаційна російська адміністрація не може вирішити проблему. Під час блокади Маріуполя окупанти зруйнували профільне КП "Щасливі тварини".

“З появою окупантів у місті цивілізованого підходу щодо поводження з безпритульними тваринами немає”, - підсумували у міськраді Маріуполя.