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Цей рік уже не може бути часом просто для подальших обговорень, потрібні рішення партнерів, - Зеленський

Тільки достатня кількість ППО й винищувачів може відігнати російську авіацію.

Цей рік уже не може бути часом просто для подальших обговорень, потрібні рішення партнерів, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба ОП

Сьогодні важкий день. Росія завдала ударів по Дніпру, також атакували Синельникове, Кривий Ріг, Нікополь, Одещину, Донеччину, Миколаївщину, Харківщину. Від російських ударів постраждали багато людей.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Коли Україна звертається до партнерів по системи ППО, які в них є – є на складах, на базах зберігання, але потрібні тут, саме тут, щоб захищати життя, – ми говоримо про справжнє союзництво. І ми в Україні цінуємо зусилля кожного лідера, кожної держави, які справді активні, справді виконують обіцянки та намагаються збільшити можливості нашого повітряного щита”, - наголосив президент.

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Саме з Дніпра сьогодні Володимир Зеленський звернувся до учасників спеціального засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони країн Альянсу. 

“Російські терористи вже, на жаль, мали надто багато часу – роки цієї війни, щоб знищувати українське життя. Цей рік уже не може бути часом просто для подальших обговорень. Усе цілком конкретно. Україні потрібна ППО, і партнери можуть із цим допомогти. Нам потрібна артилерія, і це те, що є у світу. Тільки достатня кількість ППО й винищувачів може відігнати російську авіацію. Рішення потрібні. Рішення можливі”, - наголосив голова держави. 

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