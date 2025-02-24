Фон дер Ляєн вражена "швидкістю і якістю" реформ в Україні

"Поки ви боретесь у цій війні за виживання, надзвичайно вражає то, що ви робите".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що вражена швидкістю і якістю реформ, які здійснює Україна в складних умовах для вступу до Європейського Союзу.

Про це вона заявила на пресконференції в Києві.

"Я зараз бачу дуже багато процесів вступу України до ЄС. Я надзвичайно вражена швидкістю і якістю, з якою Україна проводить реформи на шляху вступу до ЄС, проводить ці кроки, і це дуже складні кроки", - сказала фон дер Ляєн.

"Поки ви боретесь у цій війні за виживання, надзвичайно вражає то, що ви робите. Це - приклад найвищої якості та швидкої результативності, яка є взірцем", - додала вона.

Раніше на Мюнхенській безпековій конференції фон дер Ляєн наголосила, що Європа має прискорити процес вступу України до ЄС.

Вступ України до ЄС: початок шляху

Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу в лютому 2022, коли почалася повномасштабна війна.

23 червня 2022 Україна отримала статус кандидатки в члени ЄС. Київ отримав від Брюсселя список необхідних для подальшої євроінтеграції семи реформ.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала почати процес переговорів про вступ України до ЄС. ЄК вважала повністю успішними чотири з семи вимог: впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги. Натомість над боротьбою з корупцією, законодавством про нацменшини та зменшенням впливу олігархів ще слід було працювати.

Політичне рішення про початок переговорів про вступ залежить від усіх 27 країн-членів ЄС. Основною перешкодою була Угорщина, яка виступає проти приєднання України і натомість пропонує якусь угоду про співпрацю. Проросійський прем'єр Словаччини Роберт Фіцо казав, що не вважає Україну готовою до вступу, але пообіцяв не перешкоджати початку переговорів. Наразі Угорщина обіцяла не блокувати вступу України.

Зрештою в грудні 2023 ркоу Єврорада дозволила запустити процес перемовин про вступ із Україною. Таке ж рішення ухвалили щодо Молдови, а Грузію зробили кандидаткою на вступ. Щоправда, європейські прагнення цієї країни під загрозою у зв'язку з ухваленням закону про "іноагентів".