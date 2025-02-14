Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наполягає на прискоренні вступу України до ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській безпековій конференції наголосила, що Європа має прискорити процес вступу України до ЄС.

Про це пише "Укрінформ".

"Ми додамо швидкості нашій роботі з прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу. Ми вже досягли суттєвого прогресу, але знову настав час "зрушити гори" в Європейському Союзі. Тож збільшення видаткової частини національних бюджетів, спільне фінансування проєктів спільного європейського інтересу та прискорення вступу України – це має бути метою нової Європи, і ми над цим інтенсивно працюємо", – наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Європа адаптується до нових обставин, йде вперед й досягає змін.

"Те, що ми обговорюємо сьогодні, це головно про нас самих. Про наш добробут. Про нашу економіку й безпеку. Про нашу здатність дати всій Європі надійну обіцянку миру. Наші цінності не змінилися, вони універсальні. Але оскільки світ змінюється, ми маємо адаптувати спосіб дій. Нам потрібна Європа більш прагматична, сфокусована, рішучіша, яка може протистояти загрозам і використовувати свою величезну силу й енергію, яка буде підтримувати Україну. Така Європа може зробити дуже багато", –наголосила вона.