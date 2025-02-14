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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наполягає на прискоренні вступу України до ЄС

Для цього Європа має бути готовою "зрушити гори" в ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наполягає на прискоренні вступу України до ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській безпековій конференції наголосила, що Європа має прискорити процес вступу України до ЄС. 

Про це пише "Укрінформ".

"Ми додамо швидкості нашій роботі з прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу. Ми вже досягли суттєвого прогресу, але знову настав час "зрушити гори" в Європейському Союзі. Тож збільшення видаткової частини національних бюджетів, спільне фінансування проєктів спільного європейського інтересу та прискорення вступу України – це має бути метою нової Європи, і ми над цим інтенсивно працюємо", – наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Європа адаптується до нових обставин, йде вперед й досягає змін.

"Те, що ми обговорюємо сьогодні, це головно про нас самих. Про наш добробут. Про нашу економіку й безпеку. Про нашу здатність дати всій Європі надійну обіцянку миру. Наші цінності не змінилися, вони універсальні. Але оскільки світ змінюється, ми маємо адаптувати спосіб дій. Нам потрібна Європа більш прагматична, сфокусована, рішучіша, яка може протистояти загрозам і використовувати свою величезну силу й енергію, яка буде підтримувати Україну. Така Європа може зробити дуже багато", –наголосила вона.

  • Президент Володимир Зеленський у Мюнхені провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, де сторони обговорили підготовку 16-го пакету санкції проти РФ.
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