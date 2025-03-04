Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
ГоловнаСвіт

Bloomberg: Пентагон спростував інформацію про припинення кібероперацій проти РФ

Міністр оборони США не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій.

Bloomberg: Пентагон спростував інформацію про припинення кібероперацій проти РФ
Штаб-квартира Міністерства оборони США Пентагон
Фото: David B. Gleason / Wikipedia

Пентагон спростував повідомлення ЗМІ про те, що міністр оборони США Піт Хегсет наказав припинити кібероперації проти Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого чиновника оборони.

За словами співрозмовника видання, Хегсет не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій, спрямованих проти зловмисних російських дій. Не було жодного розпорядження щодо цього.

Спростування озвучили після того, як видання з кібербезпеки The Record повідомило, що Хегсет наказав кіберкомандуванню США відмовитися від усіх операцій проти Росії, включаючи "наступальні" цифрові дії. Таку інформацію також опублікували Washington Post і New York Times, які додали власні підтвердження від неназваних офіційних осіб.

Інформація про зупинку спецоперацій викликала гнівну реакцію демократів, у тому числі лідера меншості в Сенаті Чака Шумера , який заявив, що адміністрація Трампа надає "вільний доступ, оскільки Росія продовжує запускати кібероперації та атаки програм-вимагачів проти критичної американської інфраструктури".

Пентагон відмовився коментувати припинення операцій, але там сказзали, що для Хегсета немає більшого пріоритету, ніж безпека американських військ.

Кіберкомандування США наглядає за 135 командами "кібернетичних місій". 

  • Як йдеться у звіті компанії Google, російські хакери, які пов'язані із державними структурами, змогли проникнути в облікові записи українських військових у месенджері Signal, щоб отримати доступ до конфіденційних повідомлень.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies