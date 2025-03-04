Bloomberg: Пентагон спростував інформацію про припинення кібероперацій проти РФ

Міністр оборони США не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій.

Пентагон спростував повідомлення ЗМІ про те, що міністр оборони США Піт Хегсет наказав припинити кібероперації проти Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого чиновника оборони.

За словами співрозмовника видання, Хегсет не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій, спрямованих проти зловмисних російських дій. Не було жодного розпорядження щодо цього.

Спростування озвучили після того, як видання з кібербезпеки The Record повідомило, що Хегсет наказав кіберкомандуванню США відмовитися від усіх операцій проти Росії, включаючи "наступальні" цифрові дії. Таку інформацію також опублікували Washington Post і New York Times, які додали власні підтвердження від неназваних офіційних осіб.

Інформація про зупинку спецоперацій викликала гнівну реакцію демократів, у тому числі лідера меншості в Сенаті Чака Шумера , який заявив, що адміністрація Трампа надає "вільний доступ, оскільки Росія продовжує запускати кібероперації та атаки програм-вимагачів проти критичної американської інфраструктури".

Пентагон відмовився коментувати припинення операцій, але там сказзали, що для Хегсета немає більшого пріоритету, ніж безпека американських військ.

Кіберкомандування США наглядає за 135 командами "кібернетичних місій".