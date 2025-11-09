​Столтенберг розповів, чому в 2022 році НАТО не закрило небо над Україною, хоча Київ про це просив

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому на початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році Альянс не пішов на створення безпольотної зони над Україною, хоча Київ просив це зробити.

Про це він розповів у своїх мемуарах On My Watch ("У мій час"), уривки з яких опублікувало видання The Times.

Столтенберг описує "болючий момент" у лютому 2022 року, коли він відхилив прохання президента України Володимира Зеленського створити безпольотну зону над країною. Він поянив, що боявся, що їхня розмова "може стати останнім телефонним дзвінком українського президента", оскільки на Заході боялись за його життя.

"Він зателефонував мені з бункера в Києві, коли російські танки були вже зовсім поруч. І він сказав: "Я приймаю ваше рішення не направляти наземні війська НАТО, хоча я з цим не згоден. Але, будь ласка, закрийте повітряний простір. Не дайте російським літакам, дронам і вертольотам літати і атакувати нас", – згадує Столтенберг.

Він нагадав, що в минулому НАТО дійсно закривало повітряний простір над деякими країнами з міркувань захисту цивільного населення, зокрема, - над Боснією і Герцеговиною або над північною частиною Іраку. Однак, зазначив Столтенберг, створення безпольотної зони над Україною вимагало би знищення російських систем протиповітряної оборони, розташованих у Росії та Білорусі. Без нейтралізації цих систем літаки НАТО не змогли б безпечно діяти в українському повітряному просторі.

"А якщо в повітрі перебуватиме російський літак або гелікоптер, ми мусимо його збити, і тоді ми опинимося у повноцінній війні між НАТО та Росією. А ми не хочемо робити цього", - пояснив колишній генсек Альянсу.

"Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не підемо на ризик третьої світової війни заради України", - додав Столтенберг.

Водночас Столтенберг наголосив, що досі вважає правильним рішення не вводити війська НАТО в Україну та не брати прямої участі у військовому конфлікті з Росією. Утім, тепер він визнає, що західна допомога Києву виявилася "замалою й запізнілою", - якби Україна отримала більше військової підтримки від НАТО одразу після анексії Криму Росією у 2014 році, то повномасштабного вторгнення у 2022 році, можливо, вдалося б уникнути.