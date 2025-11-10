Трамп помилував Джуліані і ще десятки обвинувачуваних у спробі скасувати результати виборів

Президент США помилував 77 людей, зокрема колишнього мера Нью-Йорка і особистого юриста Дональда Трампа Руді Джуліані, юристку Сідні Пауелл і адвоката Кеннета Чесебро, які є звинувачуваними в справі про спробу скасувати результати президентських виборів 2020 року. Відповідну заяву пізно вночі зробив Білий дім, пише New York Post.
Повний список помилуваних оприлюднив прокурор Ед Мартін на особистому акаунті в X. Багато людей зі списку мали обвинувачення, пов'язані зі змовою проти "фальшивих виборців".
Important pardon of Alternate Electors of 2020!! pic.twitter.com/iuDGv9fqyy— Eagle Ed Martin (@EagleEdMartin) November 10, 2025
Слідство вважало їх причетними до організації альтернативних списків виборців із штатів, де переміг Джо Байден.
- Джуліані називав справу проти себе "політично мотивованою". Округ Фултон розпочав кримінальне розслідування після того, як у січні 2021 року з’явився запис телефонної розмови, під час якої Трамп закликав високопосадовця штату, держсекретаря Джорджії Бреда Раффенспергера, “знайти” достатньо голосів, щоб змінити результат.
- Юристка Сідні Пауелл визнала себе винною в спробах скасувати поразку Трампа на виборах у штаті Джорджія ще в 2023. Провину визнав і Чесебро.