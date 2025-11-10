Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСвіт

Трамп помилував Джуліані і ще десятки обвинувачуваних у спробі скасувати результати виборів

Порятунок від подальшого кримінального переслідування по цій справі отримали 77 людей. 

Трамп помилував Джуліані і ще десятки обвинувачуваних у спробі скасувати результати виборів
Дональд Трамп і Руді Джуіані
Фото: New York Post

Президент США помилував 77 людей, зокрема колишнього мера Нью-Йорка і особистого юриста Дональда Трампа Руді Джуліані, юристку Сідні Пауелл і адвоката Кеннета Чесебро, які є звинувачуваними в справі про спробу скасувати результати президентських виборів 2020 року. Відповідну заяву пізно вночі зробив Білий дім, пише New York Post.

Повний список помилуваних оприлюднив прокурор Ед Мартін на особистому акаунті в X. Багато людей зі списку мали обвинувачення, пов'язані зі змовою проти "фальшивих виборців". 

Слідство вважало їх причетними до організації альтернативних списків виборців із штатів, де переміг Джо Байден. 

  • Джуліані називав справу проти себе "політично мотивованою". Округ Фултон розпочав кримінальне розслідування після того, як у січні 2021 року з’явився запис телефонної розмови, під час якої Трамп закликав високопосадовця штату, держсекретаря Джорджії Бреда Раффенспергера, “знайти” достатньо голосів, щоб змінити результат.
  • Юристка Сідні Пауелл визнала себе винною в спробах скасувати поразку Трампа на виборах у штаті Джорджія ще в 2023. Провину визнав і Чесебро. 
