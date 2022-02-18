Їхня послуга коштувала від 2800 до 3200 грн.

У Хмельницькій області правоохоронці викрили групу осіб у виготовленні та збуті підроблених ковід-сертифікатів.

Про це повідомив Департамент Кіберполіції НПУ.

“Дві лікарки через посередників пропонували виготовлення електронних COVID-сертифікатів без проведення процедури щеплення. Коштувала така послуга від 2800 до 3200 гривень за одну дозу вакцини”, – йдеться у повідомленні.

До злочинної схеми також залучили двох посередників, які займалися пошуками клієнтів. Вони розміщували у популярних месенджерах оголошення про надання послуги з виготовлення підроблених сертифікатів вакцинації.

За попередніми даними, щотижня вони “вакцинували” понад 100 громадян.

Правоохоронці провели 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Поліція вилучила мобільні телефони, комп’ютерну техніку, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, банківські картки, копії паспортів громадян України, “чорнові записи”, бланки довідок з печатками медзакладу та понад 400 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Двом лікаркам та посереднику вже оголошено про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Наразі правоохоронці встановлюють коло всіх осіб, котрі скористалися послугами правопорушників.

Нагадаємо, на Кіровоградщині два лікарі та медсестра заробили на фальшивих ковід-сертифікатах майже 2 млн грн.