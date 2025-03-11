Для проведення виборів Президента України потрібно понад 6 млрд грн або близько 150 млн доларів.

Про це в інтерв`ю LB.ua заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

«Якщо говорити про вартість власне виборчої кампанії, то це видатки на вибори президента, народних депутатів і органів місцевого самоврядування. Одразу кажу, 70% з цих видатків — це оплата праці працівників виборчих комісій. Решта — це облаштування приміщень, транспортні видатки, печатки, друк виборчих бюлетенів», — заявив Дубовик.

Замголови ЦВК підкреслив, що «у сьогоднішніх цінах вибори президента України — це, приблизно, понад 6 млрд грн або десь близько 150 млн доларів. Парламентські вибори — біля 4 млрд грн, місцеві — понад 4 млрд грн. Тобто, десь до 90-100 млн доларів», — сказав він.

За його словами, якщо Верховна Рада України ухвалить рішення про суміщення президентських, парламентських та місцевих виборів після скасування воєнного стану, то необхідне буде фінансування для їх проведення у розмірі понад 300 млн доларів.

«Але це тільки виборчі видатки. Ще раз підкреслюю. А далі є додаткові видатки. Бо ми не знаємо, скільки знадобиться коштів на облаштування місцевими органами влади, МЗС і Міністерством оборони виборчої інфраструктури на місцях», — додав він.

Повний текст інтерв'ю читайте завтра на LB.ua.