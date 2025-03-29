Сіярто: Брюссель готується до війни

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто висловив стурбованість рекомендацією Єврокомісії для європейців підтримувати запаси, яких має вистачити щонайменше 72 години, на випадок надзвичайних ситуацій.
Він розповів, що коли в Будапешті почули про пропозицію Єврокомісії, то спочатку подумали, що це "якийсь тролінг чи жарт".
"Питання справедливо виникає у XXI столітті: навіщо європейцям складати набір для виживання на 72 години. І якщо спробувати продумати пояснення, то, на жаль, залишиться одне - Брюссель готується до війни", - зазначив Сіярто.
Він також звинуватив ЄС у непідтримці мирних ініціатив Дональда Трампа.
Сіярто запевнив, що для Євросоюзу чи будь-якої країни-члена НАТО немає жодної загрози з боку Росії. Водночас пропозиції щодо запасів на 72 години нібито означають, що ЄС "хоче розширити війну".
- Єврокомісія заявила, що громадяни Євросоюзу повинні запастися достатньою кількістю продовольства та інших необхідних речей, щоб їх вистачило принаймні на 72 години на випадок кризи.