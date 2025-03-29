Прем'єр Канади провів першу розмову з Дональдом Трампом

Домовилися про великі перемовини після виборів.

Очільник канадського уряду Марк Карні вперше за час перебування на посаді поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише офіційний портал прем'єр-міністра, лідери погодилися провести широкі перемовини щодо нових торговельних та безпекових відносин між державами після парламентських виборів у Канаді. Карні "докладе всіх зусиль, щоб здобути право представляти Канаду у цьому процесі".

Тим часом міністр міжнародної торгівлі та міжурядових відносин Домінік ЛеБлан та його американський колега, секретар з питань комерції Говард Лутнік "посилено обговорюватимуть питання, що потребуватимуть негайного вирішення".

Карні попередив Трампа, що Канада запроваджуватиме дзеркальні митні тарифи "для захисту працівників та економіки" у відповідь на додаткові обмеження, які Білий дім готується застосувати з 2 квітня.