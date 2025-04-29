МЗС закликає міжнародні організації відреагувати на звірства росіян проти українських полонених, зокрема Вікторії Рощиної

Речник МЗС України Георгій Тихий звернувся до міжнародних організацій з приводу російських злочинів проти українських полонених.

“Ми вдячні консорціуму “Forbidden Stories” та 45 журналістам з 13 українських та іноземних ЗМІ за їхнє видатне та шокуюче розслідування. Мужність, відданість журналістиці та щира турбота про людське життя Вікторії Рощиної були надзвичайними. Ця спільна журналістська робота підкреслює її героїзм та варварство її вбивства росіянами, а також розширює її зусилля щодо викриття жахливої долі тисяч цивільних заручників, яких утримує Росія”, - написав Георгій Тихий.

Він закликав міжнародну спільноту відреагувати на висновки цього розслідування, які розкривають системні воєнні злочини, порушення прав людини, викрадення, тортури та вбивства на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

МЗС звернулось до Управління ООН з прав людини та його представництва в Україні, ЮНЕСКО, ОБСЄ та Ради Європи, Директорату Ради Європи з прав людини, Human Rights Watch тощо.

“Питання викрадених та утримуваних Росією цивільних заручників вимагає посиленої міжнародної уваги та негайної й рішучої реакції. Тому що те, що ми зараз бачимо, найімовірніше, є найбільшою державною операцією з викрадення цивільних осіб за останній час. Це має бути засуджено та притягнуто до відповідальності. Російські злочинці, відповідальні за ці жахливі звірства, мають бути притягнуті до відповідальності”, - підсумував речник МЗС України.