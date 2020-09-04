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"Батьківщина" ухвалила офіційне рішення про участь у місцевих виборах

Команда Юлії Тимошенко має всі підстави розраховувати на максимальну підтримку людей.

"Батьківщина" ухвалила офіційне рішення про участь у місцевих виборах
Фото: ba.org.ua

Понад 45 тисяч кандидатів до місцевих рад, а також майже півтори тисячі кандидатів на очільників ОТГ - посади міських, сільських та селищних голів, представлятимуть партію "Батьківщина" на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня. Конференції, на яких відбуватимуться офіційні висунення, пройдуть з 15 по 24 вересня.

Відповідне рішення у п’ятницю, 4 вересня, ухвалила політична рада партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", інформує пресслужба політсили.

"«Батьківщина» – єдина сила, спроможна врятувати нині державу, яку некомпетентна влада завела в економічну та соціальну кризу", – зазначив у своєму виступі перший заступник голови партії, голова виконавчого секретаріату політради партії Іван Кириленко.

Водночас інший член політради Андрій Кожем’якін наголосив, що команда Юлії Тимошенко має всі підстави розраховувати на максимальну підтримку людей, як це було під час виборів до ОТГ в останні роки.

"«Батьківщина» має найбільший досвід участі в виборчих кампаніях серед усіх потенційних учасників нинішніх місцевих виборчих перегонів, якісний план та професійних кандидатів. Ми маємо всі підстави розраховувати на переможний результат", – заявив під час виступу член політради Андрій Кожем’якін.

Нагадаємо, що починаючи з 2014 року, на виборах в об’єднаних територіальних громадах "Батьківщина" незмінно посідала перше місце за кількістю депутатів, обраних від партій.  Під час останньої хвилі виборів в ОТГ у грудні 2019 року "Батьківщина" виборола лише на 132 мандати менше, ніж влада, залишивши всі решта партій далеко позаду.

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