Кличко має найвищий рівень виконання виборчої програми серед мерів великих міст, – КВУ

На 65-70% передвиборну програму виконав мер Дніпра, на 50-55% - мери Львова і Одеси.

Мер Києва Віталій Кличко має найвищий рівень виконання виборчої програми серед мерів міст з кількістю населення понад 500 тисяч людей.

Про це повідомив Комітет виборців України (КВУ) 4 вересня на пресконференції в ІА "Інтерфакс-Україна".

"Найвищі показники виконання виборчих програм – у київського міського голови Віталія Кличка. Наше дослідження вказує, що виборча програма виконана в середньому на 75-80 відсотків", – зазначили у КВУ.

Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель наголосив, що виборча програма Віталія Кличка була достатньо конкретною, відкритою та в публічному доступі.

"Власне за тими матеріалами, які були нам подані, нам було вказано про те, що в Києві були створені єдині пішохідні зони – Андріївський узвіз, Контрактова площа, нам вказали цифру про оновлення 414 парків і скверів, нам вказали про те, що виконано обіцянку про проведення щорічних інвестиційних форумів. Також ми отримали досить велику цифру про те, що у 2019 році послугами ЦНАПів скористалися більше 1 мільйона жителів міста. Це достатньо великий показник, який вирізняється серед інших громад", – наголошують у Комітеті виборців України.

За даними КВУ, в інших мерів – нижчі результати.

"Дещо нижчий результат з показниками 65-70 відсотків – у міського голови Дніпра Бориса Філатова. Виконання виборчої програми в районі половини 50-55 відсотків – у міських голів Одеси Геннадія Труханова і Львова - Андрія Садового", – зазначив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель.

За словами представників КВУ, аналіз виконання програм проводився на основі офіційних запитів до міських рад, а також експертного аналізу.