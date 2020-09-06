Помер кардинал Мар’ян Яворський

У віці 93 років помер кардинал та львівський митрополит римо-католицької церкви Мар’ян Яворський. Про це повідомили на сайті архідієцезії 5 вересня.

"Кардинал першим серед латинських архиєреїв Львова був удостоєний кардинальського ступеня та своєю духовною місією поєднав архіпастирство трьох римських пап - Іоана Павла ІІ, Бенедикта XVI і Франциска", - написав на своїй сторінці у Facebook мер Львова Андрій Садовий.

У серпні Львівська архідієцезія РКЦ повідомляла, що кардинал перебуває у польській лікарні у кардіологічному відділенні, його стан оцінювали як важкий. 19 серпня йому зробили операцію.

Мар’ян Яворський - 44-й архиєпископ-митрополит Львівський латинського обряду і перший кардинал серед львівських архиєпископів РКЦ. Народився у Львові у 1926 році. Був одним із найближчих співпрацівників св. Івана Павла ІІ. Кардинал Яворський брав участь у багатьох важливих церковних заходах, зокрема в конклаві, який обрав Папу Бенедикта XVI у 2005 році.

У 2008 році Мар’ян Яворський вийшов у відставку, передавши справи Мечиславові Мокшицькому. Після цього кардинал мешкав у Кракові.