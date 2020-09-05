Кравчук закликав ТКГ зафіксувати важливість припинення вогню на Донбасі для обох сторін

"Заяви представника так званої "ДНР" є нічим іншим, як бажанням загострити ситуацію".

Екстрене засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи має ще раз зафіксувати, що припинення вогню на Донбасі є і повинно бути найважливішим для всіх сторін.

Про це заявив глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Цього року нарешті вдалося з 27 липня зупинити бойові дії на Донбасі. Це безумовно важливе досягнення для всіх в Україні - як на вільній території, так і на окупованій", - сказав він.

Кравчук зазначив, що заяви представника так званої "ДНР" Дениса Пушиліна є "нічим іншим, як бажанням загострити ситуацію на Донбасі".

"І це зрозуміло для кожного - зокрема для мільйонів українців, які залишаються в окупації. Вони бачать, хто знову хоче розпалити бойові дії", - сказав він.

Нагадаємо, Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи після того, як ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відрити вогонь по українським укріпленням в районі населеного пункту Шуми, поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікувана на його сайті.

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що якщо бойовики обстріляють територію України, ЗСУ дадуть відповідь.