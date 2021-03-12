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​В Івано-Франківській області хворими зайнято 84% ліжок з киснем

Кожен другий госпіталізований - киснево залежний.

​В Івано-Франківській області хворими зайнято 84% ліжок з киснем
Фото: galychyna.if.ua

В Івано-Франківській області хворими на ковід зайнято 84% ліжок з киснем.

Про це на щоденному брифінгу сказала перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Садов'як.

"Станом на 11 березня завантаженість ліжкового фонду по Івано-Франківській області становить 84,4%, завантаженість ліжок з доступом до кисню - 84,1%, завантаженість реанімаційних ліжок - 84,6%, завантаженість на апаратах ШВЛ - 31,1%", - сказала Садов'як.

За її словами, Івано-Франківська область зараз очолює рейтинг кількості пацієнтів, що перебувають у стаціонарах лікарень.

"Для роботи задіяно 30 лікарень, які працюють із COVID. Там лікуються на сьогодні 3523 пацієнти з підтвердженим діагнозом коронавірусної хвороби, 1 941 пацієнт, це 55% від усіх, – це киснево залежні. Якщо на 1 січня цього року у стаціонарах на лікуванні перебували 865 пацієнтів і було розгорнуто 2 892 ліжка, завантаженість становила 30%, то сьогодні на розгорнутих уже 4 176 ліжках перебувають 3 523 пацієнти і завантаженість становить 84,4%. Тобто ріст – у 4 рази щодо кількості пацієнтів за 2 місяці", - розказала заступниця міністра.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 695 осіб (в Україні загалом - 12 946 нових випадків). Область з 26 лютого перебуває в червоній карантинній зоні.

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