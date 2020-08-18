Генеральний директор "Шахтаря" озвучив суму щорічної спонсорської допомоги клубу

Напередодні поєдинку півфінальної стадії Ліги Європи проти "Інтера" генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін дав ексклюзивне інтерв'ю Інтерфаксу-Україна, в якому розповів про суму, яку вдається заробляти клубу щорічно від співпраці зі спонсорами, а також про бізнес-стратегію клубу і про те, як на неї впливають спортивні результати команди.

"Спонсори - це одна з частин доходів будь-якого клубу у світі. Я хотів би нагадати, що сьогодні існує фінансовий фейр-плей, який дуже жорстко контролюється УЄФА. Звітність, доходи і витрати клубів перевіряються повністю. І якщо сьогодні спонсор той самий СКМ, то ви не можете написати будь-яку цифру. Ви можете укласти контракт на суму, яка відповідає вартості цієї угоди на ринку. Якщо напис на футболці, виходячи з ринкових пропозицій, коштує $ 500 тисяч, то ви не можете укласти контракт на $ 5 мільйонів чи $ 10 мільйонів. На сьогодні наш спонсорський пакет, без СКМ, становить десь $ 7 мільйонів", - зазначив Палкін.

"Стратегія футбольного клубу "Шахтар" спрямована на досягнення такої ситуації, коли клуб буде повністю покривати свої витрати і стане прибутковим.

За великим рахунком, це і є стратегія розвитку нашого клубу: домогтися ситуації, коли ми будемо повністю покривати свої витрати і станемо прибутковими. Коли говорять, що клуби існують за одними законами, а бізнес-компанії - за іншими, то це не так. Скрізь один закон. Якщо сьогодні футбольний клуб буде орієнтований на те, щоб заробляти гроші і бути прибутковим, то цей фактор прямо буде впливати на спортивні результати, а спортивні результати - на фактор прибутковості. Це такі взаємопов'язані речі", - заявив функціонер.

"Виступи у груповому етапі Ліги чемпіонів і далі в Лізі Європи цього сезону вже принесли клубу близько 50 млн євро, а попереду ще півфінал з "Інтером".

"Шахтар" - беззбитковий клуб", - підсумував генеральний директор.

Нагадаємо, матч проти "Інтера" завершився для "гірників" повним фіаско.