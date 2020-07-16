Столицю зимових Олімпійських ігор-1960 можуть перейменувати

Відомий гірськолижний курорт у Скво-Веллі (штат Каліфорнія, США) можуть перейменувати, оскільки в назві присутнє слово "скво", яке представники корінного населення Америки вважають образливим, повідомляє championat.com з посиланням на видання Yahoo Sports.

Спочатку "скво" не мало негативної конотації й означало "жінка", проте з плином часу перетворилося на женоненависницький і расистський термін.

Скво-Веллі є олімпійським курортом, 1960 року там пройшли зимові Олімпійські ігри.

Нагадаємо, що клуб "Вашингтон Редскінс" (Washington Redskins), який виступає в Національній футбольній лізі США, оголосив про зміну назви та логотипа, оскільки вони вважаються образливими для корінних американців.