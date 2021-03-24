Ломаченко планує повернутися в ринг поєдинком проти Накатані, - ESPN

Колишній чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) планує повернутися в ринг цього літа в бою проти японця Масайосі Накатані (19-1, 13 КО). Про це повідомляє портал ESPN.

Дату поєдинку поки що не узгоджено, але бій стане провідним одного з літніх вечорів боксу на ESPN. Повідомляють, що українець повністю залікував травму плеча.

Це буде перший поєдинок Ломаченка з тих пір, як він утратив титули в результаті поразки одностайним рішенням суддів від Теофімо Лопеса в жовтні 2020 року.

Накатані своєї єдиної поразки на профірингу зазнав теж від Лопеса, але на рік швидше. Невдачу закрив яскравою перемогою над пуерториканцем Феліксом Вердехо - нокаутував у 9-му раунді, поступаючись протягом зустрічі. Той бій став лідером на звання "За волю до перемоги" за підсумками попереднього року.

Ломаченко-Накатані стане цікавим зіткненням стилів. Японець матиме перевагу в зрості над Ломаченком, який є одним із кращих технічних боксерів сучасності.