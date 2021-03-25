Напередодні в Європі стартувала відбірна кампанія до Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі.

Зокрема, збірна України зустрілася в Парижі з чемпіонами світу - французами - і досить несподівано зіграла внічию - 1:1.

Обидва голи - на рахунку французьких футболістів. Відкрив рахунок у першому таймі шикарним ударом з кута штрафного майданчика Антуан Грізманн.

У другому таймі автогол Преснеля Кімпембе встановив остаточний рахунок у матчі. Відзначимо, що "гольову передачу" на захисника ПСЖ зробив Сергій Сидорчук.

Збірну України на поле "Стад де Франс" вивів новий капітан команди Олександр Зінченко.

Таким чином, гравець "Манчестера Сіті" у віці 24 років і 98 днів став наймолодшим капітаном в офіційних матчах в історії футбольної національної команди України.

Зінченко обійшов Анатолія Тимощука, який став капітаном збірної України 2004 року, коли йому було 25 років.

У складі першої команди Зінченко провів 35 поєдинків, у яких забив 5 голів і віддав одну гольову передачу.

Огляд матчу Франція - Україна.