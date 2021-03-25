Фіни не змогли обіграти команду Боснії і Герцеговини.

У відбірній групі D до Чемпіонату світу-2022, де грає збірна України, відбувся ще один поєдинок. У Гельсінкі команда Фінляндії приймала збірну Боснії і Герцеговини. Матч завершився нічиєю - 2:2.

Усі основні події розгорнулися у другій половині зустрічі.

Спочатку на 55-й хвилині грецький арбітр Тасос Сідіропулос призначив досить спірне пенальті у ворота господарів: Міралем П'янич не зміг переграти голкіпера Єссе Йорона, але на добиванні першим був гравець "Барселони", який виправив перший промах - 0:1.

Через три хвилини форвард англійського "Норвіча" Теему Пуккі зрівняв рахунок - 1:1. А на 77-й хвилині він же вперше в матчі вивів господарів уперед - 2:1.

Однак на 84-й хвилині гостям зусиллями Мирослава Стевановича вдалося зрівняти рахунок - 2:2.

Після першого туру в групі D склалася ситуація, коли чотири команди набрали по очку.

У наступному турі, який пройде вже найближчої неділі, французу гратимуть у Казахстані, а наша збірна прийме фінів.

Огляд матчу Фінляндія - Боснія і Герцеговина.