Україна має перемогти окупантів швидше, ніж це було під час Другої світової війни.

22 червня, – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Тієї війни. Війни, яка назавжди мала залишитися в історії XX століття і ніколи не мала повторитись. Але повторюється.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні немає дефіциту слів про те, що Росія зробила 24 лютого те ж саме, що нацисти – 22 червня. Багато про це сказано. І я хочу додати тільки одне. Тоді від ранку вторгнення до поразки агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше. Значно швидше. Це – наша національна мета, і маємо працювати на її реалізацію щоденно. Не тільки держава, а й кожен громадянин, кожна громадянка – на тому рівні, на якому це можливо”, - розповів президент.

Він зазначив, що 22 червня поспілкувався з 11 лідерами країн щодо кандидатства в ЄС для України:

Болгарія. Подякував пану Прем'єр-міністру Болгарії Петкову за підтримку України й розвитку всієї Європи за нашою участю.

Латвія. Обговорили з паном Премʼєр-міністром Каріньшем співпрацю між нашими країнами, між Україною та Європейським Союзом, а також наші спільні можливості захистити Європу від тих криз, які влаштовує Росія, зокрема продовольчої.

Греція. Був радий почути слова щирої підтримки України, маємо з паном Премʼєр-міністром однакове бачення історичної ваги рішення, яке очікується від Європейської ради.

Швеція. Обговорили з пані Премʼєр-міністром Андерссон перспективи двосторонньої співпраці та взаємодію на рівні європейських структур.

Естонія. Подякував пані Премʼєр-міністру Каллас за незмінну підтримку України. Обговорили пріоритети нашої співпраці та порядок денний у контексті саміту НАТО в Мадриді наступного тижня.

Чехія. Плідна розмова з паном Премʼєр-міністром Фіалою. Обговорили пріоритети головування Чехії у Раді Європейського Союзу в наступні півроку. А зараз я впевнений, що голос Чехії – за Україну.

Бельгія. Подякував пану Премʼєр-міністру Де Кроо за підтримку нашої європейської перспективи й запросив відвідати Україну. Сподіваюся, що Бельгія візьме істотну участь у післявоєнній відбудові нашої країни.

Австрія. Вдячний пану канцлеру Негаммеру за політичну й гуманітарну підтримку, за розуміння потреб України. Ми можемо зробити дуже багато для розвитку відносин між нашими державами.

Словенія. Домовились з паном Премʼєр-міністром Голобом, що можемо посилити співпрацю між нашими країнами. Подякував за послідовну підтримку кандидатства для України.

Молдова. Говорив з пані Президенткою Санду. Взаємно підтримали одне одного напередодні важливого засідання Європейської ради. І будемо допомагати одне одному швидше пройти цей шлях до Європейського Союзу.

Сьогодні знову говорив з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Висловив йому повну підтримку у зв'язку з ситуацією навколо Калінінградської області Росії.

Зеленський запевнив, що і 23 червня продовжить перемовини з цього приводу, щоб забезпечити максимальну підтримку нашій державі.

Володимир Зеленський нагадав, що окупанти випустили по Миколаєву сім ракет. На щастя, загиблих не було, п'ятеро людей поранені. Були удари й по Харківщині, Чернігівській та Сумській областям, внаслідок яких є жертви.

На Донбасі – масовані авіаційні й артилерійські удари. Окупанти крок за кроком хочуть знищити весь Донбас - Лисичанськ, Словʼянськ, Краматорськ – будь-яке місто їм потрібно все зробити таким, як Маріуполь, повністю розбитим.

“Ось чому ми знову й знову наголошуємо на прискоренні постачання зброї для України. Якнайшвидше потрібен паритет на полі бою, щоб зупинити цю диявольську армаду й посунути її за кордони України”, - пояснив Зеленський.

Він також подякував США за допомогу і в розслідуванні воєнних злочинів на території України, а пану Елі Розенбауму за готовність приєднатися до встановлення справедливості – він один із тих американських розслідувачів, кому вдалося викрити багатьох нацистів.

“Наша спільна слідча група має бути максимально сильною, щоб ніхто з російських злочинців не уникнув покарання. І це буде одним із найбільших у наш час внесків у захист міжнародного правопорядку. Так само, як 1 вересня 1939 року і 22 червня 1941 року завершились Нюрнберзьким трибуналом, має завершитись у справедливому трибуналі і 24 лютого 2022 року. Росія повинна відповідати за все зло, яке принесла Україні”, - наголосив президент.

Також Володимир Зеленський підписав новий указ про нагородження державними нагородами 195 учасників бойових дій, із них 17 – посмертно.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо та запросив його відвідати Україну.