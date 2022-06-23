"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
"Репортери без кордонів" оприлюднили розслідування убивства Макса Левіна: зібрані докази свідчать про страту
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
Павло Петриченко: "Я пам'ятаю час, коли я їздив по Хрещатику на квадроциклі з автоматом, і мені б цього більше не хотілося"
​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА
​У Запорізькій області кількість полонених окупантами зросла до 352, - ОВА
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
На створення нових садів і теплиць можна отримати грант у розмірі 5-7 мільйонів гривень, - Шмигаль
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Андрій Єрмак: «В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. Людей, які б таке допускали, в нашій команді немає»
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
Новий дім в старому гуртожитку. Як переселенці зі сходу намагаються влаштувати своє життя у Львові
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
МОЗ пропонує передати їм Дніпропетровську обласну лікарню
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти знову обстріляли місто Апостолове у Дніпропетровській області

Інформація про постраждалих з’ясовується.

Окупанти знову обстріляли місто Апостолове у Дніпропетровській області
Фото: скріншот

Окупанти ввечері 22 червня обстріляли місто Апостолове у Дніпропетровській області.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Андрій Оса.

“Місця прильоту із зрозумілих причин деталізувати не можу”, – зазначив він.

Оса додав, що інформація про руйнування та постраждалих з’ясовується.

“Вкотре наголошую та застерігаю: будьте обачними і обережними під час пересування зранку! Всі місця, де можуть бути розкидані касети та їх елементи, зараз невідомі”, – додав Оса.⠀

Нагадаємо, вчора вночі російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Гатили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також