Окупанти знову обстріляли місто Апостолове у Дніпропетровській області

Окупанти ввечері 22 червня обстріляли місто Апостолове у Дніпропетровській області.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Андрій Оса.

“Місця прильоту із зрозумілих причин деталізувати не можу”, – зазначив він.

Оса додав, що інформація про руйнування та постраждалих з’ясовується.

“Вкотре наголошую та застерігаю: будьте обачними і обережними під час пересування зранку! Всі місця, де можуть бути розкидані касети та їх елементи, зараз невідомі”, – додав Оса.⠀

Нагадаємо, вчора вночі російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Гатили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській.