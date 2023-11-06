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Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сьєрра-Леоне

Це перший контакт між обома державами на найвищому рівні після 20-річної паузи.

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сьєрра-Леоне
Фото: Телеграм-канал Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Сьєрра-Леоне Джуліусом Маадою Біо. 

Про це йдеться в дописі на сторінках Зеленського у соцмережах.

Зеленський зазначив, що це перший контакт між обома державами на найвищому рівні після 20-річної паузи. 

Глава держави привітав Сьєрра-Леоне з обранням до Радбезу ООН на 2024–2025 роки і висловив сподівання на "продовження послідовної підтримки територіальної цілісності й суверенітету України".

"Обговорили нашу ФормулуМиру, успішну зустріч радників на Мальті та консолідацію підтримки нашого бачення миру серед африканських країн, зокрема й на регіональних майданчиках. Розповів про ініціативу #GrainFromUkraine і запросив на другий саміт, що відбудеться в її межах", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, у червні до Ради безпеки ООН обрали п'ять держав із дворічним терміном повноважень. На голосуванні Гаяна отримала 191 голос, Сьєрра-Леоне - 188, Алжир - 184, Південна Корея - 180, а Словенія -150.

Торік перше судно з українським зерном - корабель Razoni під прапором Сьєрра-Леоне - почали розвантажувати в сирійському портовому місті Тартус.

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