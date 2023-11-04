На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
На Житомирщині нардеп Андрій Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину (доповнено)
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
Вибори без окремих територій. Парламент разом з ЦВК готують правила для повоєнних виборів
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
​Білий дім відреагував на статтю Залужного
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
ГоловнаСуспільствоПодії

Умєров прокоментував звільнення командувача Сил спецоперацій

"Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку", - сказав міністр.

Умєров прокоментував звільнення командувача Сил спецоперацій
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував звільнення командувача Сил спецоперацій Віктора Хоренка.

Про це йдеться в дописі Умєрова у фейсбуці.

За словами Умєрова, "генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України".

Також міністр зауважив, що "додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — надавати підстави ворогові послаблювати Україну".

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Президент Зеленський напередодні змінив командувача Сил спецоперацій - замість Хоренка призначив Сергія Лупанчука.

Тоді генерал-майор у коментарі журналістам повідомив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, при цьому Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив відповідного подання. 

Опісля з'явилася реакція Офісу Президента. Заступник керівника ОПУ Роман Машовець заявив, що Зеленський звільнив командувача Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies