"Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку", - сказав міністр.

Міністр оборони України Рустем Умєров прокоментував звільнення командувача Сил спецоперацій Віктора Хоренка.

Про це йдеться в дописі Умєрова у фейсбуці.

За словами Умєрова, "генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України".

Також міністр зауважив, що "додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — надавати підстави ворогові послаблювати Україну".

Нагадаємо, Президент Зеленський напередодні змінив командувача Сил спецоперацій - замість Хоренка призначив Сергія Лупанчука.

Тоді генерал-майор у коментарі журналістам повідомив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ, при цьому Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив відповідного подання.

Опісля з'явилася реакція Офісу Президента. Заступник керівника ОПУ Роман Машовець заявив, що Зеленський звільнив командувача Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.