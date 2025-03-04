СБУ затримала групу підпалювачів службового транспорту Сил оборони на Дніпропетровщині

Чотири чоловіки віком від 19 до 25 років шукали "швидкі заробітки" у Telegram.

Служба безпеки затримала злочинне угруповання, яке за вказівкою російської ФСБ підпалювало службовий транспорт Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисників затримали "по гарячих слідах" поблизу Павлограда чотирьох учасників ворожого осередку. Всі вони є місцевими мешканцями віком від 19 до 25 років, які шукали "швидкі заробітки" у Telegram.

На одному з таких каналів їх завербував представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Чоловіки отримали від Ф інСБ інструкції щодо виготовлення запалювальних сумішей та перелік потенційних цілей - пікапи та мультівени ЗСУ, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань.

За наявною інформацією, зловмисники знищили два службових позашляховики Сил оборони і готувалися до виконання нових замовлень від окупантів. Співробітники СБУ затримали їх за місцями проживання.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 8 років тюрми.