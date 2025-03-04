У Києві жінка пообіцяла двом підприємцям допомогти відкрити ресторан, а сама ошукала їх на 6 млн гривень

Наразі їй повідомили про підозру і скерували обвинувальний акт до суду.

У Києві судитимуть жінку, яка обіцяла двом підприємцям допомогти із відкриттям ресторану у Києві, а натомість - ошукала їх на понад 6 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

До 55-річної киянки звернулися двоє чоловіків, які планували розпочати ресторанний бізнес і для цього хотіли позичити 3,5 млн євро в іноземному банку.

Жінка пообіцяла посприяти у вирішення фінансового питання, оскільки нібито мала "впливові зв’язки". Втім у подальшому вона запевнила, що для того, щоб отримати необхідну бізнесменам суму, компанія позичальників має бути зареєстрована в Європі, а також мати на рахунку не менше 200 000 євро. Оскільки бізнесмени не мали у власності закордонних компаній, вона запропонувала їм покласти кошти на рахунок її фірми, зареєстрованій у Польщі.

Отримавши від них понад 6 мільйонів гривень, що на той час було еквівалентно 200 000 євро, а також ще 330 тисяч гривень за "комісію", жінка перестала виходити на зв’язок.

Наразі слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу та скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.