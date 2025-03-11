Росіянку дискваліфікували на Токійському марафоні за шахрайство

Вона пропустила кілька контрольних точок та навмисно скоротила маршрут

Росіянку Дар’ю Ядерну дискваліфікували на Токійському марафоні через шахрайство під час подолання дистанції.

Про це повідомили «Українські новини».

Викладачка Московського державного інституту міжнародних відносин пропускала контрольні точки, скорочувала маршрут та посіла у підсумку 47 місце. Після цього її дискваліфікували зі змагань.

Під час розслідування також виявили, що росіянка не вперше вдавалася до шахрайства під час марафонів. Аналіз її виступів вказує на системні порушення під час участі у марафонах у Бостоні, Нью-Йорку, Берліні, Лондоні та Чикаго.

Зокрема, вона скорочувала дистанцію на 8-12 кілометрів за допомогою навігації на мобільному телефоні, а частину дистанції у Берліні взагалі подолала на метро.

Нагадаємо, дистанція марафонського забігу складає 42 кілометри 195 метрів.