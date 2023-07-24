Воєнна розвідка України стежить за "вагнерівцями" у Білорусі, − Скібіцький

“Наша оцінка дуже проста: на сьогодні прямої загрози немає, але ми готові".

Воєнна розвідка України стежить за діями ПВК “Вагнер” на території Білорусі.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв’ю каналу “Ми − Україна”.

“Наша оцінка дуже проста: на сьогодні прямої загрози немає, але ми готові: відстежуємо все, що пов’язано з так званою ПВК «Ваґнер». Це потужний компонент, який брав безпосередню участь у бойових діях, він підготовлений”, − заявив представник ГУР МО України.

Скібіцький нагадав, що російська агресивна диктатура виявилась неспроможною одразу нейтралізувати “вагнервіців” під час їхнього бунту.

“Вони вийшли вночі на територію Росії, а о 7-й ранку вже повністю контролювали Ростов. Це багато про що говорить: сама система РФ, − який би там не був створений поліцейський режим, контррозвідувальний режим силових структур, − вона не була здатна одразу зупинити “Ваґнер”, − сказав офіцер воєнної розвідки України.

Він додав, що чистки в рядах армії держави-агресора, які розпочались після спроби заколоту на росії та тривають досі, не дадуть бажаного для ворога результату.

“Чистки навряд чи здатні змінити ситуацію в російській армії, тому що моральний дух дуже низький, особливо у тих, хто перебуває на лінії фронту”, − пояснив він.

Скібіцький висловив сподівання, що найманці більше не братимуть участі у бойових діях проти України, хоча українська розвідка розглядає різні сценарії розвитку подій.

“Ми розуміємо, де перебуває ворог. Відповідно, ведемо розвідку. Вся необхідна інформація − доповідається, робляться висновки та відповідні дії для того, щоб нейтралізувати цю загрозу, якщо вона буде зростати”, − підсумував представник ГУР МО України.

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебували приблизно 5 тисяч російських найманців "ПВК Вагнер".

Вагнерівці розпочали навчання білоруського спецназу за пʼять кілометрів від кордону з Польщею, членом НАТО.