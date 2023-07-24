Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Ворог знову вдарив ракетами по Одесі: є влучання по портовій інфраструктурі і храму, загинула людина (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
“Оппенгеймер”: чисте мистецтво атомного вибуху
Колишнього одеського воєнкома Борисова збираються оголосити в розшук, - Офіс генпрокурора
Колишнього одеського воєнкома Борисова збираються оголосити в розшук, - Офіс генпрокурора
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
Сплата штрафів за порушення ПДР під час оренди авто
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
Незвична критика президента і величезна ганьба, – що пишуть британські ЗМІ про звільнення Пристайка
ГоловнаСуспільствоВійна

Наєв розповів про поступове посилення ППО на Сумському напрямку

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади.

Наєв розповів про поступове посилення ППО на Сумському напрямку
Сергій Наєв
Фото: Командування Об’єднаних сил.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про посилення протиповітряної оборони на північному напрямку, зокрема на Сумщині.

Про це повідомили в Командуванні Об’єднаних сил.

"Наша система протиповітряної оборони певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги. Тож, ми підвищуємо рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури в межах тих ресурсів, які отримуємо", - зазначив Наєв.

За його словами, на даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Зокрема ми додатково задіяли кілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряним цілям зокрема і вночі. Групи також устатковані прожекторними установками. Перебуваючи на одній з вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників. Але щоб українське небо було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від західних партнерів", - додав командувач.

Нагадаємо, що російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумської області.

10 липня на Сумщині оголосили евакуацію з п'ятикілометрової зони прикордоння з РФ. Із січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17, з яких одна дитина.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies