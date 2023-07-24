Наєв розповів про поступове посилення ППО на Сумському напрямку

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив про посилення протиповітряної оборони на північному напрямку, зокрема на Сумщині.

Про це повідомили в Командуванні Об’єднаних сил.

"Наша система протиповітряної оборони певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги. Тож, ми підвищуємо рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури в межах тих ресурсів, які отримуємо", - зазначив Наєв.

За його словами, на даний час поступово відбувається посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку.

"Зокрема ми додатково задіяли кілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, аби працювати по повітряним цілям зокрема і вночі. Групи також устатковані прожекторними установками. Перебуваючи на одній з вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників. Але щоб українське небо було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від західних партнерів", - додав командувач.

Нагадаємо, що російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумської області.

10 липня на Сумщині оголосили евакуацію з п'ятикілометрової зони прикордоння з РФ. Із січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17, з яких одна дитина.