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Японія і Китай сподіваються провести переговори щодо безпеки "у найближчому майбутньому"

Також на високому рівні переведуть перемовини щодо економіки.

Японія і Китай сподіваються провести переговори щодо безпеки "у найближчому майбутньому"
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава
Фото: EPA/UPG

Японія та Китай сподіваються провести переговори щодо безпеки "в найближчому майбутньому".

Про це заявила міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава після зустрічі з головним дипломатом Китаю Ван І у Південній Кореї, передає Reuters.

"Ми підтвердили, що прагнемо подальшого тісного спілкування з низки питань... і сподіваємося провести переговори з безпеки в найближчому майбутньому", - сказала Камікава журналістам.

Обидві держави також прагнутимуть переговорів на високому рівні щодо економіки, зазначила японська міністерка, додавши, що дату ще не встановили.

"Ми також обговорили питання, над якими країни повинні працювати разом... і нам вдалося провести змістовний обмін думками щодо зміни клімату, міжнародного страхування, фінансування розвитку, а також щодо ситуації в Північній Кореї", - сказала Камікава, не вдаючись до подробиць.

На початку цього місяця у кулуарах міжнародної конференції у США зустрілися глава Китаю Сі Цзиньпін та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Вони домовилися розвивати взаємовигідні відносини під час своїх перших особистих переговорів за рік.

Схоже, вони наголосили на спільних економічних інтересах на тлі низки дипломатичних суперечок, які погіршили відносини між двома державами. Йдеться про скидання Японією ядерних стічних вод із Фукусімської АЕС у Тихий океан і затримання японського громадянина в Китаї.

Очільники МЗС Китаю і Японії візьмуть участь у тристоронніх переговорах зі своїм південнокорейським колегою Пак Джіном у неділю, 26 листопада.

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Нагадаємо, міністри закордонних справ Китаю, Японії та Південної Кореї планують зустрітися, аби сприяти відновленню тристоронніх самітів азійських держав. Такі зустрічі були призупинені з 2019 року через пандемію Covid та політичну ворожнечу.

У вересні стало відомо, що високопосадовці трьох держав погодилися провести саміт лідерів “у найближчий зручний час”.

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