Фінляндія відмовляється від переговорів з РФ поки не закінчиться війна Росії проти України

Уряд країни не має наміру вести переговори з керівництвом Росії щодо ситуації на східному кордоні.

Уряд Фінляндії не має наміру вести переговори з РФ поки не закінчиться агресія Росії проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, — пише Yle.

За його словами, Фінляндія також не має наміру сприяти переговорам.

"Ми готові до обговорення на дипломатичному рівні. Відколи Росія вторглася в Україну, з Росією не ведеться жодних політичних дискусій", – зазначив Орпо.

Міністр Фінляндії додав, що ситуація не зміниться доти, доки не закінчиться агресивна війна Росії в Україні.

У 2016 році аналогічна ситуація на східному кордоні була вирішена шляхом переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Орпо, який обіймав на той час посаду міністра внутрішніх справ, також двічі відвідував Москву для обговорення цього питання.

Нагадаємо, Фінляндія закрила прикордонні пункти Іматра, Куусамо, Нійрала, Нуйямаа, Салла, Ваалімаа і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією. Причиною розгляду такого рішення є великий наплив нелегальних шукачів притулку з Росії.