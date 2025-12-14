Сили оборони ліквідували ще 710 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ .

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 710 російських загарбників, знищили ворожий танк і 9 артилерійських систем.

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 188 490 осіб.

