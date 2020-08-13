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Депутати Тернопільської облради заборонили гральний бізнес на території області

«Батьківщина» готує подання до Конституційного Суду для скасування підписаного президентом закону про гральний бізнес.

Депутати Тернопільської облради заборонили гральний бізнес на території області
Василий Деревляный
Фото: te-rada.org

Депутати Тернопільської обласної ради на черговій сесії підтримали ініційоване представниками партії «Батьківщина» рішення про заборону грального бізнесу на території області. Про це повідомив голова партійної організації «Батьківщина» Василь Деревляний на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що рішення про заборону грального бізнесу на теренах Тернопільської області підтримали 34 депутати.

«11 серпня 2020 року відбулася чергова сесія Тернопільської обласної ради. До порядку денного було включено чимало політичних питань, зміни до бюджету, питання життєдіяльності області та комунальних підприємств. Фракція “Батьківщина” запропонувала до порядку денного питання заборони грального бізнесу на теренах Тернопільської області. «За» проголосували 34 депутати – рішення прийнято», – зазначив Василь Деревляний.

Нагадаємо, що з ініціативи партії «Батьківщина» міська рада заборонила гральні заклади в місті Боярка.

Крім того, Запорізька районна рада, яку очолює представник партії «Батьківщина» Сергій Бурма, прийняла рішення про заборону грального бізнесу на території району.

Зазначимо також, що партія «Батьківщина» готує подання до Конституційного Суду про скасування підписаного президентом закону про гральний бізнес.

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