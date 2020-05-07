Рада приравняла погибших от COVID-19 медиков к статусу участников боевых действий

Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приравняла медработников, смерть которых наступила в результате заболевания коронавирусом, к военным, которые погибли вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время выполнения военной службы.

За принятие законопроекта №3376-1 "О внесении изменений в статью 39 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей) в целом проголосовали 340 депутатов, огласил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Соавтор законопроекта, нардепка от "Слуги народа" Галина Янченко, на своей странице в Facebook пояснила, что этот документ внедряет выплаты страховок врачам на уровне участников боевых действий.

"600 000 гривен получает медработник в случае установления группы инвалидности вследствие заражения коронавирусом. 1,5 млн гривен будет составлять выплата для семьи медработника в случае смерти. На семью медика будут распространяться те же льготы, что и для семей погибших военных", - отметила она.

Напомним, что также сегодня парламент проголосовал за массовое тестирование населения на коронавирус. В частности, тесты будут делать работникам Нацполиции и Нацгвардии вне зависимости от того, контактировали ли они с заболевшими. Кроме того, на COVID-19 будут проверять всех, кто обратился за медицинской помощью и имеет симптомы заболевания.